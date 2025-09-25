На прифронтових дорогах з’являться антидронові сітки

Уряд визначає ключові траси для безпеки та підтримує переселенців і бізнес.

Уряд розробляє план захисту ключових доріг у прифронтових зонах антидроновими сітками, повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та віцепрем’єр-міністр громад і територій Олексій Кулеба.

За підсумками поїздки на Донеччину та Дніпропетровщину Свириденко зазначила, що уряд зосереджується на трьох пріоритетах: захист основних транспортних артерій сітками від дронів, покращення умов для переселенців і підтримка бізнесу.

Кулеба додав, що разом із військовими визначаються критичні ділянки, включно з магістралями та другорядними дорогами, важливими для оборони й евакуації.

«Зараз спільно з військовими визначаємо найбільш критичні ділянки для захисту, щоб підсилити ці роботи та накрити сітками ключові траси. Йдеться не лише про великі магістралі, а й про другорядні дороги вглиб громад, які так само важливі для оборони та евакуації», – зазначив Кулеба.

