На прифронтовых дорогах появятся антидроновые сетки

Правительство определяет ключевые трассы для безопасности и поддерживает переселенцев и бизнес.

Фото: Facebook / Алексей Кулеба

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство разрабатывает план защиты ключевых дорог в прифронтовых зонах антидроновыми сетками, сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьер-министр общин и территорий Алексей Кулеба.

По итогам поездки в Донецкую и Днепропетровскую области Свириденко отметила, что правительство сосредотачивается на трех приоритетах: защита основных транспортных артерий сетками от дронов, улучшение условий для переселенцев и поддержка бизнеса.

Кулеба добавил, что совместно с военными определяются критические участки, включая магистрали и второстепенные дороги, важные для обороны и эвакуации.

«Сейчас совместно с военными определяем наиболее критические участки для защиты, чтобы усилить эти работы и накрыть сетками ключевые трассы. Речь идет не только о крупных магистралях, но и о второстепенных дорогах вглубь общин, которые так же важны для обороны и эвакуации», — отметил Кулеба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.