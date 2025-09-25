На прифронтовых дорогах появятся антидроновые сетки

Правительство разрабатывает план защиты ключевых дорог в прифронтовых зонах антидроновыми сетками, сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьер-министр общин и территорий Алексей Кулеба.
По итогам поездки в Донецкую и Днепропетровскую области Свириденко отметила, что правительство сосредотачивается на трех приоритетах: защита основных транспортных артерий сетками от дронов, улучшение условий для переселенцев и поддержка бизнеса.
Кулеба добавил, что совместно с военными определяются критические участки, включая магистрали и второстепенные дороги, важные для обороны и эвакуации.
«Сейчас совместно с военными определяем наиболее критические участки для защиты, чтобы усилить эти работы и накрыть сетками ключевые трассы. Речь идет не только о крупных магистралях, но и о второстепенных дорогах вглубь общин, которые так же важны для обороны и эвакуации», — отметил Кулеба.
