Кабмін встановив доплати для співробітників Служби судової охорони на прифронтових територіях

Кабмін ухвалив рішення про додаткові виплати співробітникам Служби судової охорони, які несуть службу на територіях включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством розвитку громад та територій.

Як повідомили в уряді, на період воєнного стану працівникам Служби встановлюється додаткова винагорода у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальними званнями та надбавками за стаж:

50% — на територіях можливих бойових дій, де дата їх завершення ще не визначена;

— на територіях можливих бойових дій, де дата їх завершення ще не визначена; 100% — на територіях активних бойових дій та в районах, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси і дата завершення бойових дій не встановлена;

— на територіях активних бойових дій та в районах, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси і дата завершення бойових дій не встановлена; 200% — на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, під час інтенсивних обстрілів (здійснення іншою державою або групою держав обстрілів будь-якими видами зброї (озброєння) один або більше разів протягом доби по території відповідного населеного пункту), у розрахунку на місяць пропорційно кількості днів, коли протягом доби відбувалися такі обстріл.

Винагорода нараховуватиметься щомісяця пропорційно часу несення служби, без урахування періодів відпустки чи перебування на лікуванні.

