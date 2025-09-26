Практика судов
Кабмин установил доплаты для сотрудников Службы судебной охраны на прифронтовых территориях

10:32, 26 сентября 2025
Размер надбавки будет составлять от 50% до 200% должностного оклада.
Источник фото: Служба судебной охраны
Источник фото: Служба судебной охраны
Кабмин принял решение о дополнительных выплатах сотрудникам Службы судебной охраны, которые несут службу на территориях, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, утвержденный Министерством развития общин и территорий.

Как сообщили в правительстве, на период военного положения сотрудникам Службы устанавливается дополнительное вознаграждение в процентах к должностному окладу с учетом оклада по специальным званиям и надбавок за выслугу лет:

  • 50% — на территориях возможных боевых действий, где дата их завершения еще не определена;
  • 100% — на территориях активных боевых действий и в районах, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы и дата завершения боевых действий не установлена;
  • 200% — на территориях активных боевых действий и территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий, во время интенсивных обстрелов (осуществления другим государством или группой государств обстрелов любыми видами оружия один или более раз в течение суток по территории соответствующего населенного пункта), в расчете на месяц пропорционально количеству дней, когда в течение суток происходили такие обстрелы.

Вознаграждение будет начисляться ежемесячно пропорционально времени несения службы, без учета периодов отпуска или пребывания на лечении.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

Если лицо завладело забытой собственником вещью, зная, кому она принадлежит, это следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества – Верховный Суд.

Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

