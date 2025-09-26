Кабмин установил доплаты для сотрудников Службы судебной охраны на прифронтовых территориях

Размер надбавки будет составлять от 50% до 200% должностного оклада.

Кабмин принял решение о дополнительных выплатах сотрудникам Службы судебной охраны, которые несут службу на территориях, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, утвержденный Министерством развития общин и территорий.

Как сообщили в правительстве, на период военного положения сотрудникам Службы устанавливается дополнительное вознаграждение в процентах к должностному окладу с учетом оклада по специальным званиям и надбавок за выслугу лет:

50% — на территориях возможных боевых действий, где дата их завершения еще не определена;

100% — на территориях активных боевых действий и в районах, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы и дата завершения боевых действий не установлена;

200% — на территориях активных боевых действий и территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, для которых не определена дата завершения боевых действий, во время интенсивных обстрелов (осуществления другим государством или группой государств обстрелов любыми видами оружия один или более раз в течение суток по территории соответствующего населенного пункта), в расчете на месяц пропорционально количеству дней, когда в течение суток происходили такие обстрелы.

Вознаграждение будет начисляться ежемесячно пропорционально времени несения службы, без учета периодов отпуска или пребывания на лечении.

