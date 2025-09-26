Прокуратура оскаржує у судах видачу понад 110 дозволів на надрокористування – Руслан Кравченко

Руслан Кравченко зазначив, що серед основних порушень, які розслідує прокуратура: незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляцію на аукціонах зі спецдозволами, заниження цін під час продажу ресурсів.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко попередив надрокористувачів про відповідальність за порушення законодавства. Він зазначив, що наразі у судах оскаржується понад 110 незаконних отриманих дозволів, з яких вже 10 задоволено, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я прийшов сюди не для галочки, а для того, щоб попередити. Я знаю проблеми добувної галузі і подекуди непрості відносини з органами прокуратури (…) Якщо колись із прокурорами можна було домовитися, то зараз ситуація змінилась, і жодних домовленостей бути не може», – заявив Кравченко під час відкриття у Києві першого міжнародного форуму Національної асоціації добувної промисловості України United by mining.

Він підкреслив, що серед основних порушень, які розслідує прокуратура: незаконний видобуток, фіктивні договори, маніпуляцію на аукціонах зі спецдозволами, заниження цін під час продажу ресурсів, завдання шкоди довкіллю.

Руслан Кравченко зазначив, що майже щотижня прокуратура оголошує нові підозри та спрямовує справи до суду.

«Так, наприклад, з червня цього року прокурори повідомили понад 60 підозр за фактами незаконного видобутку. До суду вже спрямовано 47 обвинувальних актів. У судах оскаржується понад 110 незаконних отриманих дозволів, з яких вже 10 задоволено», – сказав Генпрокурор.

Він також додав, що виявлено порушення під час продажу понад 20 спецдозволів та подано 12 позовів.

