178 справ про смертельні ДТП: Руслан Кравченко оголосив «крапку у роках безкарності»

16:22, 25 вересня 2025
Прокуратура завершила аудит справ про смертельні ДТП, які роками не розслідувалися.
Джерело фото: ОГП
Прокуратура завершила аудит кримінальних проваджень за фактами дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками, де слідство тривало понад 3–5 років. Результати виявилися невтішними, каже Генпрокурор Руслан Кравченко: 178 справ, у яких загинули 69 людей, серед них троє дітей, і ще 99 отримали тяжкі травми, зокрема 9 дітей, фактично не рухалися.

За словами Руслана Кравченка, лише за минулий тиждень у всіх цих справах повідомлено про підозри:

  • 159 водіям за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху;
  • 18 водіям у стані алкогольного сп’яніння за ст. 286-1 КК України;
  • 1 підозра за ст. 287 КК України — випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів;
  • 1 підозра за ст. 288 КК України — порушення правил, що стосуються убезпечення руху.

Статистика засвідчує очевидне: основні причини смертельних аварій — порушення ПДР та керування у нетверезому стані.

Проте за сухими цифрами стоять реальні трагедії. Жінка, збита на пішохідному переході позашляховиком. Діти, які отримали критичні травми через виїзд автомобіля на зустрічну смугу. Родина, зруйнована після зіткнення вантажівки, водій якої сів за кермо напідпитку. Військові, які загинули через неналежно позначений зруйнований міст. Пасажири маршрутки, що поверталися додому, але опинилися в лікарні після ДТП. Юнак-велосипедист, якого смертельно збив нетверезий водій.

Більшість цих справ роками залишалися без підозрюваних і судових перспектив. Тепер, за словами Кравченка, вони, а саме 178 проваджень, перебувають під контролем Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур.

Цей крок прокуратури може стати прецедентом для системного оновлення практики розслідування ДТП, де роки безкарності нарешті мають завершитися реальними вироками.

Нагадаємо, що передодні у Києві автомобіль влетів у торговий центр Ocean Plaza. За даними патрульної поліції, інцидент стався, коли жінка виїжджала з паркінгу й переплутала педалі гальма та газу. Відео оприлюднили місцеві жителі у соцмережах.

Також, що у Києві жінка знесла огорожу та перекинула авто на бік — відео ДТП «на рівному місці». А на Либідській жінка за кермом «геліка» вилетіла з дороги та врізалась в МАФ.

Зауважимо, що 19 липня стався схожий інцидент – у центрі Києва водійка Mercedes вилетіла на тротуар і травмувала жінку на літній терасі кафе. Тоді ж у патрульній поліції заявили, що як зʼясувалося, водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.

А уже згодом країну сколихнув другий випадок – працівник прокуратури у Києві на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Водій наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській, і втік. Його затримали. Генпрокурор Руслан Кравченко тоді заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

