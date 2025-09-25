Практика судов
  1. В Украине

178 дел о смертельных ДТП: Руслан Кравченко объявил «точку в годах безнаказанности»

16:22, 25 сентября 2025
Прокуратура завершила аудит дел о смертельных ДТП, которые не расследовались годами.
178 дел о смертельных ДТП: Руслан Кравченко объявил «точку в годах безнаказанности»
Источник фото: ОГП
Прокуратура завершила аудит уголовных производств по фактам дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, где следствие продолжалось более 3–5 лет. Результаты оказались неутешительными, говорит Генпрокурор Руслан Кравченко: 178 дел, в которых погибли 69 человек, среди них трое детей, и еще 99 получили тяжелые травмы, в том числе 9 детей, фактически не расследовались.

По словам Руслана Кравченко, только за прошлую неделю по всем этим делам сообщено о подозрениях:

  • 159 водителям по ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения;
  • 18 водителям в состоянии алкогольного опьянения по ст. 286-1 УК Украины;
  • 1 подозрение по ст. 287 УК Украины — выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств;
  • 1 подозрение по ст. 288 УК Украины — нарушение правил, касающихся обеспечения движения.

Статистика показывает очевидное: основные причины смертельных аварий — нарушения ПДД и вождение в нетрезвом состоянии.

Однако за сухими цифрами стоят реальные трагедии. Женщина, сбитая на пешеходном переходе внедорожником. Дети, получившие критические травмы из-за выезда автомобиля на встречную полосу. Семья, разрушенная после столкновения грузовика, водитель которого сел за руль пьяным. Военные, погибшие из-за ненадлежащим образом обозначенного разрушенного моста. Пассажиры маршрутки, которые возвращались домой, но оказались в больнице после ДТП. Юноша-велосипедист, которого насмерть сбил нетрезвый водитель.

Большинство этих дел годами оставались без подозреваемых и судебных перспектив. Теперь, по словам Кравченко, они, а именно 178 производств, находятся под контролем Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур.

Этот шаг прокуратуры может стать прецедентом для системного обновления практики расследования ДТП, где годы безнаказанности наконец должны завершиться реальными приговорами.

Напомним, что накануне в Киеве автомобиль влетел в торговый центр Ocean Plaza. По данным патрульной полиции, инцидент произошел, когда женщина выезжала с паркинга и перепутала педали тормоза и газа. Видео опубликовали местные жители в соцсетях.

Также в Киеве женщина снесла ограждение и перевернула авто на бок — видео ДТП «на ровном месте». А на Лыбедской женщина за рулем «гелика» вылетела с дороги и врезалась в МАФ.

Отметим, что 19 июля произошел похожий случай — в центре Киева женщина за рулем Mercedes выехала на тротуар и сбила женщину на летней террасе кафе. Тогда в патрульной полиции заявили, что, как выяснилось, за рулем была гражданка, которая никогда не получала водительского удостоверения.

Позже страну всколыхнул еще один случай — сотрудник прокуратуры в Киеве на автомобиле сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе столицы.

Водитель наехал на женщину, которая шла по пешеходной зоне на улице Большой Васильковской, и скрылся. Его задержали. Генпрокурор Руслан Кравченко тогда заявил, что берет это дело под личный контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.

