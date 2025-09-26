Прокуратура оспаривает в судах выдачу более 110 разрешений на недропользование – Руслан Кравченко

Руслан Кравченко отметил, что среди основных нарушений, которые расследует прокуратура: незаконная добыча, фиктивные договоры, манипуляции на аукционах со спецразрешениями, занижение цен при продаже ресурсов.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко предупредил недропользователей об ответственности за нарушение законодательства. Он сообщил, что в настоящее время в судах оспаривается более 110 незаконно полученных разрешений, из которых уже 10 удовлетворено, передает «Интерфакс-Украина».

«Я пришел сюда не для галочки, а для того, чтобы предупредить. Я знаю проблемы добывающей отрасли и порой непростые отношения с органами прокуратуры (…) Если когда-то с прокурорами можно было договориться, то сейчас ситуация изменилась, и никаких договоренностей быть не может», – заявил Кравченко во время открытия в Киеве первого международного форума Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины United by mining.

Он подчеркнул, что среди основных нарушений, которые расследует прокуратура: незаконная добыча, фиктивные договоры, манипуляции на аукционах со спецразрешениями, занижение цен при продаже ресурсов, нанесение ущерба окружающей среде.

Руслан Кравченко отметил, что почти каждую неделю прокуратура объявляет новые подозрения и направляет дела в суд.

«Так, например, с июня этого года прокуроры сообщили о более чем 60 подозрениях по фактам незаконной добычи. В суд уже направлено 47 обвинительных актов. В судах оспаривается более 110 незаконно полученных разрешений, из которых уже 10 удовлетворено», – сказал Генпрокурор.

Он также добавил, что выявлены нарушения при продаже более 20 спецразрешений и подано 12 исков.

