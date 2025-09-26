Практика судів
Зафіксовано майже 40 тисяч спроб перетину кордону до Польщі українцями 18-22 років

12:57, 26 вересня 2025
На українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок молодих чоловіків, з яких майже 40 тисяч – на виїзд.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. З цього часу і до 19 вересня на українсько-польському кордоні проведено близько 53 тисяч перевірок чоловіків-громадян України віком 18–22 роки. З них майже 40 тисяч перевірок здійснено при в’їзді до Польщі, понад 13 тисяч – при виїзді, повідомляє «Українська правда».

У Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej наголошують, що ці цифри відображають саме кількість проведених перевірок, а не кількість осіб, які перетнули кордон. Чи вдалося всім перевіреним пройти контроль, у службі не повідомили.

«Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону (прикордонний рух в рамках проведених перевірок), а не з кількістю осіб, які в'їхали «на» або виїхали «з» території Республіки Польща», – зазначили прикордонники.

Також не надано інформації про кількість чоловіків цієї вікової категорії, яким відмовили у перетині кордону. За словами прикордонників, наявні дані стосуються лише прикордонного руху у рамках проведених перевірок.

Нагадаємо, у Прикордонній службі раніше повідомили, що кілька громадян отримали відмову у виїзді через перебування в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», щоб перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних.

Додамо, у Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну.

