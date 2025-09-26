Практика судов
Зафиксировано почти 40 тысяч попыток пересечения границы с Польшей украинцами 18-22 лет

12:57, 26 сентября 2025
На украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок молодых мужчин, из которых почти 40 тысяч – на выезд.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 28 августа вступили в силу новые правила, которые позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. С этого времени и до 19 сентября на украинско-польской границе проведено около 53 тысяч проверок мужчин-граждан Украины в возрасте 18–22 лет. Из них почти 40 тысяч проверок осуществлено при въезде в Польшу, более 13 тысяч – при выезде, сообщает «Украинская правда».

В Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej отмечают, что эти цифры отражают именно количество проведенных проверок, а не количество лиц, пересекших границу. Удалось ли всем проверенным пройти контроль, в службе не сообщили.

«Сообщаем, что пограничная служба располагает статистическими данными, связанными с количеством пересечений границы (пограничное движение в рамках проведенных проверок), а не с количеством лиц, въехавших «на» или выехавших «из» территории Республики Польша», – отметили пограничники.

Также не предоставлена информация о количестве мужчин этой возрастной категории, которым отказали в пересечении границы. По словам пограничников, имеющиеся данные касаются только пограничного движения в рамках проведенных проверок.

Напомним, в Пограничной службе ранее сообщали, что несколько граждан получили отказ в выезде из-за того, что находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе «Оберег», чтобы проверить, не уклоняются ли люди от обновления учетных данных.

Добавим, в Верховной Раде считают, что свободное пересечение границы мужчинами 18–22 лет будет стимулировать их въезд в Украину.

Кроме того, в Государственной пограничной службе сейчас не фиксируют увеличения пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18–22 лет.

Польша граница пересечение границы

