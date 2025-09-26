Практика судів
  1. В Україні

У Чернігові знеструмлено всі об’єкти «Водоканалу»: містян закликають зробити запаси води

16:31, 26 вересня 2025
Підприємство просить містян запастися питною водою, поки фахівці працюють над вирішенням проблеми.
У п'ятницю, 26 вересня, о 13:40 у Чернігові було знеструмлено всі об’єкти КП «Чернігівводоканал». Про це повідомило підприємство.

Наразі працівники працюють над відновленням роботи насосних станцій каналізації. Це першочергове завдання, адже перед відновленням водопостачання потрібно забезпечити стабільний відвід стічних вод.

«Просимо мешканців міста терміново зробити запас питної води», — закликали у «Водоканалі».

Через що відбулося знеструмлено у підприємстві не уточнили.

Чернігів вода

