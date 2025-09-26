Практика судов
  1. В Украине

В Чернигове обесточены все объекты «Водоканала»: горожан призывают сделать запасы воды

16:31, 26 сентября 2025
Предприятие просит горожан запастись питьевой водой, пока специалисты работают над решением проблемы.
В пятницу, 26 сентября, в 13:40 в Чернигове были обесточены все объекты КП «Черниговводоканал». Об этом сообщило предприятие.

Сейчас сотрудники работают над восстановлением работы канализационных насосных станций. Это первоочередная задача, ведь перед восстановлением водоснабжения необходимо обеспечить стабильный отвод сточных вод.

«Просим жителей города срочно сделать запас питьевой воды», — призвали в «Водоканале».

Из-за чего произошло обесточивание в предприятии не уточнили.

