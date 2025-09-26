В Чернигове обесточены все объекты «Водоканала»: горожан призывают сделать запасы воды

Предприятие просит горожан запастись питьевой водой, пока специалисты работают над решением проблемы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 26 сентября, в 13:40 в Чернигове были обесточены все объекты КП «Черниговводоканал». Об этом сообщило предприятие.

Сейчас сотрудники работают над восстановлением работы канализационных насосных станций. Это первоочередная задача, ведь перед восстановлением водоснабжения необходимо обеспечить стабильный отвод сточных вод.

«Просим жителей города срочно сделать запас питьевой воды», — призвали в «Водоканале».

Из-за чего произошло обесточивание в предприятии не уточнили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.