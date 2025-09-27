Практика судів
Звільнився через місяць після переведення до 22 ОМБр — у ЗСУ заперечили, що Віталій Козловський несе патронатну службу

08:27, 27 вересня 2025
Стало відомо, що Віталій Козловський після переведення до 22 ОМБр на посаду солдата резерву, прослужив там менше місяця, після чого був звільнений у запас.
Фото: Віталій Козловський/соцмережі
Співак Віталій Козловський у травні 2024 року став солдатом резерву в 22-й окремій механізованій бригаді. Та вже через місяць співак опинився у запасі — у документах вказали формулювання «сімейні обставини або інші поважні причини».

Водночас у Збройних силах заперечили інформацію, ніби артист нині виконує патронатні обов’язки у цій бригаді. Про це виданню "Громадське" повідомили в управлінні комунікацій командування Сухопутних військ.

Як стало відомо, Козловський прибув до 3 запасного взводу 90 запасної роти військової частини А4718 на посаду солдата резерву за наказом начальника Генерального штабу Збройних сил України від 23 травня 2024 року.

Він прийняв справи та посаду 17 червня, однак уже 28 червня був звільнений у запас наказом командира.

В командуванні розповіли, що Козловський як солдат резерву мав регулярно відвідувати навчальні збори, щоб швидко замінити військових на фронті в разі загострення ситуації чи втрат, а також проводив у підрозділах концерти, щоб підіймати бойовий дух і покращувати морально-психологічний стан бійців. При цьому "безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, він не брав".

Також повідомляється, що Козловський "звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи".

В останньому інтерв’ю Віталій Козловський поділився деталями своєї військової служби. Він розповів, що все почалося з Нацгвардії, куди вирушив добровольцем. У 2023 році його перевели до Національного президентського оркестру, де, за словами артиста, панували «найжорсткіші порядки». А вже навесні 2024-го співак опинився у складі 22-ї окремої механізованої бригади.

Козловський зазначив, що служив на території Сумщини, а зараз разом із побратимом займається патронатною діяльністю: допомагає родинам загиблих і зниклих безвісти військових та організовує збори для потреб своєї бригади.

Водночас у Збройних силах наголосили, що після звільнення зі служби у військовій частині А4718 Віталій Козловський не виконує патронатних обов’язків і не перебуває у розпорядженні командування.

