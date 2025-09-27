Уволился через месяц после перевода в 22 ОМБр — в ВСУ опровергли, что Виталий Козловский несет патронатную службу

Стало известно, что Виталий Козловский после перевода в 22 ОМБр на должность солдата резерва прослужил там меньше месяца, после чего был уволен в запас.

Певец Виталий Козловский в мае 2024 стал солдатом резерва в 22-й отдельной механизированной бригаде. Но через месяц певец оказался в запасе — в документах указали формулировку «семейные обстоятельства или другие уважительные причины».

В то же время в Вооруженных силах отрицают информацию, что артист сейчас исполняет патронатные обязанности в этой бригаде. Об этом "Громадське" сообщили в управлении коммуникаций командования Сухопутных войск.

Как стало известно, Козловский прибыл в 3 запасного взвода 90 запасной роты воинской части А4718 на должность солдата резерва по приказу начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 23 мая 2024 года.

Он принял дела и должность 17 июня, однако уже 28 июня был уволен в запас приказом командира.

В командовании рассказали, что Козловский как солдат резерва должен регулярно посещать учебное собрание, чтобы быстро заменить военных на фронте в случае обострения ситуации или потерь, а также проводил в подразделениях концерты, чтобы поднимать боевой дух и улучшать морально-психологическое состояние бойцов. При этом "непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, он не принимал".

Также сообщается, что Козловский "уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (супругом) из лиц с инвалидностью I или II группы".

В последнем интервью Виталий Козловский поделился деталями своей военной службы. Он рассказал, что все началось с Нацгвардии, куда отправился добровольцем. В 2023 году его перевели в Национальный президентский оркестр, где, по словам артиста, царили самые «жесткие порядки». А уже весной 2024 года певец оказался в составе 22-й отдельной механизированной бригады.

Козловский отметил, что служил на территории Сумщины, а сейчас вместе с побратимом занимается патронатной деятельностью: помогает семьям погибших и пропавших без вести военных и организует собрание для нужд своей бригады.

В то же время в Вооруженных силах отметили, что после увольнения со службы в воинской части А4718 Виталий Козловский не выполняет патронатные обязанности и не находится в распоряжении командования.

