На Борщагівці після обстрілу помітили вигорілий бус, що їде своїм ходом – відео

15:42, 28 вересня 2025
Нагадаємо, Росія зруйнувала вулицю на Петропавлівській Борщагівці.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в ніч на 28 вересня РФ обстріляла Київ. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Зокрема, на Петропавлівській Борщагівці, внаслідок атаки РФ, зруйнована ціла вулиця. Обстріл стався біля ЖК «Львівський». У мережі показали відео, як вже вдень повністю вигорілий бус своїм ходом їде Києвом.

