Зеленський і генсек НАТО Рютте провели розмову — що обговорили

Володимир Зеленський обговорив Марком Рютте наслідки російського обстрілу, а також програму PURL.

Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави поінформував Рютте про сьогоднішню чергову ракетну атаку з боку Росії, під час якої окупанти застосували ударні дрони, крилаті й балістичні ракети.

Під час розмови сторони обговорили програму PURL, яка дозволяє купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

Зеленський підкреслив важливість подальшого розширення цієї ініціативи, її змістового наповнення та залучення нових партнерів. За його словами, програма допомагає Україні отримувати ту зброю, яка безпосередньо рятує людські життя.

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала Київ, сталось влучання в будівлю Інституту кардіології.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив: Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь.

У МВС розповіли, що в Україні понад 70 поранених внаслідок російського масованого обстрілу.

