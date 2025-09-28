Зеленский и генсек НАТО Рютте провели разговор – что обсудили

Владимир Зеленский обсудил Марком Рютте последствия российских обстрелов, а также программу PURL.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава государства проинформировал Рютте о сегодняшней очередной ракетной атаке со стороны России, в ходе которой оккупанты применили ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

В ходе разговора стороны обсудили программу PURL, позволяющую покупать американское оружие при финансовой поддержке стран-членов Альянса.

Зеленский подчеркнул важность дальнейшего расширения этой инициативы, ее содержательного наполнения и привлечения новых партнеров. По его словам, программа помогает Украине получать оружие, которое непосредственно спасает человеческие жизни.

Напомним, что РФ массированно атаковала Киев, произошло попадание в здание Института кардиологии.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул: Украина будет и дальше наносить ответные удары.

