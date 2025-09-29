Практика судів
Україна засудила скасування санкцій проти паралімпійських комітетів Росії та Білорусі

10:28, 29 вересня 2025
Комітет молоді і спорту закликав Італію не допустити російську та білоруські символіку на наступній Паралімпіаді.
Комітет молоді і спорту Україн розкритикував рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету, ухвалене в Сеулі, щодо скасування часткового відсторонення паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

Обмеження, які діяли з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, були спрямовані на засудження агресії та підтримку міжнародної безпеки.

Відміна цих санкцій, на думку Комітету, фактично «сприяє легітимізації військової агресії, втягуючи міжнародний спорт у політичну пропаганду та посилюючи безкарність авторитарних режимів у Москві та Мінську».

Комітет підкреслює, що чимало російських та білоруських спортсменів і тренерів відкрито підтримують війну проти України, беруть участь у пропагандистських заходах, а подекуди — навіть у бойових діях.

Також зазначається, що повернення їхньої символіки на спортивну арену — це легітимізація злочинів.

«Закликаємо міжнародну спортивну спільноту, держави та інституції, засудити це рішення та вимагати його скасування. Окремо звертаємося до Італії — країни-господаря наступних Ігор — із проханням не допустити присутності російських прапорів та символіки на змаганнях», — йдеться у заяві Комітету.

Нагадаємо, що 27 вересня Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету відновила статус національних паралімпійських комітетів РФ та РБ. Україна засудила рішення паралімпійського комітету, назвавши його неприйнятним і таким, що ганьбить міжнародний спорт.

