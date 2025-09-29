Украина осудила отмену санкций против паралимпийских комитетов России и Беларуси

Комитет молодежи и спорта призвал Италию не допустить российскую и белорусскую символику на следующей Паралимпиаде.

Комитет по делам молодежи и спорта Украины раскритиковал решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета, принятое в Сеуле, об отмене частичного отстранения паралимпийских комитетов России и Беларуси.

Ограничения, действовавшие с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, были направлены на осуждение агрессии и поддержку международной безопасности.

Отмена этих санкций, по мнению Комитета, фактически «способствует легитимизации военной агрессии, втягивает международный спорт в политическую пропаганду и усиливает безнаказанность авторитарных режимов в Москве и Минске».

Комитет подчёркивает, что многие российские и белорусские спортсмены и тренеры открыто поддерживают войну против Украины, участвуют в пропагандистских мероприятиях, а иногда — даже в боевых действиях.

Также отмечается, что возвращение их символики на спортивную арену — это легитимизация преступлений.

«Призываем международное спортивное сообщество, государства и институты осудить это решение и потребовать его отмены. Отдельно обращаемся к Италии — стране-хозяйке следующих Игр — с просьбой не допустить присутствия российских флагов и символики на соревнованиях», — говорится в заявлении Комитета.

Напомним, что 27 сентября Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила статус национальных паралимпийских комитетов РФ и РБ. Украина осудила это решение, назвав его неприемлемым и позорящим международный спорт.

