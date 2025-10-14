Практика судів
НАБУ і САП передали до суду справу про забудову столичного парку «Нивки», де фігурує ексзаступник Кличка Петро Оленич

18:40, 14 жовтня 2025
Громада столиці втратила 0,6 гектара заповідної землі та зазнала збитків на понад 6 мільйонів гривень.
НАБУ і САП скерували до суду справу незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк «Нивки») під забудову. 

У НАБУ розповіли, що у листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, на момент викриття злочину – заступник голови КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку «Нивки». При цьому, у липні 2019 року той самий проєкт вже надходив на розгляд та був відправлений на доопрацювання, оскільки ділянка належала до природно-заповідного фонду. Мова йде про Петра Оленича.

Втім, посадовець проігнорував цей факт і користуючись неправдивими відомостями про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про її передачу в оренду приватній компанії для будівництва житлово-офісного комплексу.

Як наслідок компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві викрили масштабну корупційну схему за участі заступника голови КМДА Петра Оленича, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексія Мушти та заступника директора КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова.  Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в столиці.

НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Таком ми писали, ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени МарченкоМихайла ТерентьєваПетра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти. Крім того, депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

