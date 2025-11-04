Дмитро Слинько склав присягу народного депутата від фракції «Слуга народу»

Дмитро Слинько зайняв місце Анни Колісник.

Під час засідання Верховної Ради 4 листопада Дмитро Слинько склав присягу народного депутата України від фракції «Слуга народу».

29 жовтня ЦВК визнала Дмитра Слинька обраним та зареєструвала народним депутатом України. Слинько став нардепом замість Анни Колісник.

За даними руху "Чесно", Слинько народився 29 грудня 1979 року у Києві. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка". У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу", був безпартійним.

З 2019 року працював помічником нардепки Євгенії Кравчук, а у 2020 році - у штаті партії "Слуга народу". До політики Слинько був журналістом.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала складення мандату нардепом від «Слуги народу» Анною Колісник.

Після цього до ЦВК надійшли заява та необхідні документи Дмитра Слинька — наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії.

