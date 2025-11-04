Практика судов
Дмитрий Слинько принял присягу народного депутата от фракции «Слуга народа»

11:50, 4 ноября 2025
Дмитрий Слинько занял место Анны Колесник.
Во время заседания Верховной Рады 4 ноября Дмитрий Слинько принес присягу народного депутата Украины от фракции «Слуга народа». 

29 октября ЦИК признала Дмитрия Слинько избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины. Слинько занял место Анны Колесник.

По данным движения «Чесно», Слинько родился 29 декабря 1979 года в Киеве. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Международная экономика». В 2019 году безуспешно баллотировался в Верховную Раду IX созыва от партии «Слуга народа», был беспартийным.

С 2019 года работал помощником народного депутата Евгении Кравчук, а в 2020 году — в штатe партии «Слуга народа». До прихода в политику Слинько был журналистом.

Напомним, что Верховная Рада поддержала сложение депутатского мандата народным депутатом от партии «Слуга народа» Анной Колесник.

После этого в ЦИК поступили заявление и необходимые документы Дмитрия Слинько — следующего по очередности кандидата в избирательном списке партии.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

