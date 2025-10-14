Практика судов
НАБУ и САП передали в суд дело о застройке столичного парка «Нивки», где фигурирует экс-заместитель Кличко Петр Оленич

18:40, 14 октября 2025
Община столицы потеряла 0,6 гектара заповедной земли и понесло убытки более чем на 6 миллионов гривен.
НАБУ и САП направили в суд дело незаконной передачи части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парк "Нивки") под застройку.

В НАБУ рассказали, что в ноябре 2019 года директор Департамента земельных ресурсов КГГА, на момент разоблачения преступления – заместитель председателя КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства, де-факто предполагавшего застройку части парка «Нивки». При этом в июле 2019 года тот же проект уже поступал на рассмотрение и был отправлен на доработку, поскольку участок принадлежал природно-заповедному фонду. Речь идет о Петре Олениче.

Впрочем, должностное лицо проигнорировало этот факт и пользуясь ложными сведениями о непринадлежности участка в природно-заповедный фонд подал на рассмотрение депутатов Киевского городского совета проект решения о его передаче в аренду частной компании для строительства жилищно-офисного комплекса.

Как следствие компания получила под застройку часть парка площадью 0,6 га, а территориальная община Киева потеряла право пользоваться ею и понесла около 6,4 млн грн убытков.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

