Українців закликали економити газ: кожен заощаджений кубометр має значення, – Нафтогаз

У Нафтогазі закликали українців споживати газ економно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», російську окупаційні війська у ніч проти 16 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами й ракетами.

Згодом у НАК «Нафтогаз України» заявили, що Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України.

«Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти групи «Нафтогаз». Десятки ракет (у тому числі балістичних) та сотні дронів-«шахедів» вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом», – зазначається у повідомленні.

В компанії додали, що четверо працівників отримали поранення, руйнування зафіксовані одразу в кількох областях, а частина критичних об’єктів тимчасово зупинена.

У «Нафтогазі» також зазначили, що такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

«Звертаюсь до всіх – за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення», – заявив голова «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Нагадаємо, раніше українців закликали економити електроенергію.

