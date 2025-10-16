Украинцев призвали экономить газ: каждый сэкономленный кубометр имеет значение, – Нафтогаз

В Нафтогазе призвали украинцев потреблять газ экономно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», российские оккупационные войска в ночь на 16 октября атаковали энергетическую инфраструктуру «ДТЭК Нафтогаз» дронами и ракетами.

Позднее в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что Россия в шестой раз с начала октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины.

«Этой ночью враг снова осуществил масштабную комбинированную атаку на объекты группы «Нафтогаз». Десятки ракет (в том числе баллистических) и сотни дронов-«шахедов» ударили по гражданским объектам, которые обеспечивают украинцев газом и теплом», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что четверо работников получили ранения, разрушения зафиксированы сразу в нескольких областях, а часть критических объектов временно остановлена.

В «Нафтогазе» отметили, что такие удары напрямую влияют на объемы собственного добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта

«Обращаюсь ко всем — по возможности потребляйте газ экономно. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение», — заявил глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Напомним, ранее украинцев призывали экономить электроэнергию.

