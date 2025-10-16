Від ВЛК і ТЦК до структур ЗСУ – ОГП звітує про масштабні корупційні схеми у сфері мобілізації та військової служби

12:42, 16 жовтня 2025
Офіс Генпрокурора повідомив про десяток нових випадків хабарництва та зловживань під час мобілізації й проходження служби.
Ілюстративне зображення
Сфера мобілізації та військової служби залишається одним із найуразливіших напрямів для корупційних зловживань під час війни. В Офісі Генерального прокурора навели результати роботи спеціалізованих прокуратур у сфері оборони за останній період.
У низці регіонів зафіксовано випадки, коли посадові особи, військові або посередники вимагали гроші за «вирішення питань» щодо відстрочення або звільнення від служби.
Зокрема:
- у Центральному регіоні затримано головного спеціаліста Державного підприємства спецзв’язку, який за 36 тис. доларів США обіцяв вплинути на працівників ТЦК для виключення військовозобов’язаного з обліку;
- у Вінниці громадянин отримав 18 тис. доларів США за сприяння у визнанні військовослужбовця непридатним до служби;
- в Одесі інший фігурант вимагав 10 тис. доларів США за вплив на посадовців СБУ щодо працевлаштування знайомого;
- на Сході країни військовослужбовець ТЦК отримав 4,1 тис. доларів США за зняття з обліку військовозобов’язаного за станом здоров’я;
- у Дніпрі начальник групи військового обліку незаконно поширював персональні дані з реєстру «Оберіг»;
- в Івано-Франківську громадянин за 6 тис. доларів США обіцяв «домовитися» з ВЛК щодо визнання особи обмежено придатною до військової служби;
- ще один епізод у Східному регіоні стосується начальника групи логістики управління Сил тероборони «Схід» — він отримав 140 тис. грн за сприяння у переведенні військового до тилової частини;
- в Одесі під підозрою — начальник відділення невідкладної хірургії ВМКЦ Південного регіону, який одержав 2 тис. доларів США за виготовлення фіктивних медичних документів;
- на Волині двоє військових дали 40 тис. грн своєму командиру за безперешкодний вихід за межі військової частини;
- у Львові курсант академії Сухопутних військ намагався дати 5 тис. грн начальнику ВСП, щоб уникнути адмінвідповідальності.
В Офісі Генпрокурора наголошують:
«Прокуратура послідовно реагує на кожен факт корупції у військовій сфері. Кожен, хто намагається використати воєнний стан для особистої вигоди, буде притягнутий до відповідальності».
