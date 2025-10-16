От ВВК и ТЦК до структур ВСУ – ОГП сообщает о масштабных коррупционных схемах в сфере мобилизации и военной службы

Офис Генпрокурора сообщил о десятке новых случаев взяточничества и злоупотреблений во время мобилизации и прохождения службы.

Сфера мобилизации и военной службы остается одним из наиболее уязвимых направлений для коррупционных злоупотреблений во время войны. В Офисе Генерального прокурора представили результаты работы специализированных прокуратур в сфере обороны за последний период.

В ряде регионов зафиксированы случаи, когда должностные лица, военные или посредники требовали деньги за «решение вопросов» относительно отсрочки или освобождения от службы.

В частности:

в Центральном регионе задержан главный специалист Государственного предприятия спецсвязи, который за 36 тыс. долларов США обещал повлиять на работников ТЦК для исключения военнообязанного из учета;

в Виннице гражданин получил 18 тыс. долларов США за содействие в признании военнослужащего непригодным к службе;

в Одессе другой фигурант требовал 10 тыс. долларов США за влияние на должностных лиц СБУ по вопросу трудоустройства знакомого;

на Востоке страны военнослужащий ТЦК получил 4,1 тыс. долларов США за снятие с учета военнообязанного по состоянию здоровья;

в Днепре начальник группы воинского учета незаконно распространял персональные данные из реестра «Оберег»;

в Ивано-Франковске гражданин за 6 тыс. долларов США обещал «договориться» с ВВК о признании лица ограниченно пригодным к военной службе;

еще один эпизод в Восточном регионе касается начальника группы логистики управления Сил территориальной обороны «Восток» — он получил 140 тыс. грн за содействие в переводе военного в тыловую часть;

в Одессе под подозрением — начальник отделения неотложной хирургии ВМКЦ Южного региона, который получил 2 тыс. долларов США за изготовление фиктивных медицинских документов;

на Волыни двое военных дали 40 тыс. грн своему командиру за беспрепятственный выход за пределы воинской части;

во Львове курсант академии Сухопутных войск пытался дать 5 тыс. грн начальнику ВСП, чтобы избежать административной ответственности.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают:

«Прокуратура последовательно реагирует на каждый факт коррупции в военной сфере. Каждый, кто пытается использовать военное положение для личной выгоды, будет привлечен к ответственности».

