От ВВК и ТЦК до структур ВСУ – ОГП сообщает о масштабных коррупционных схемах в сфере мобилизации и военной службы

12:42, 16 октября 2025
Офис Генпрокурора сообщил о десятке новых случаев взяточничества и злоупотреблений во время мобилизации и прохождения службы.
Сфера мобилизации и военной службы остается одним из наиболее уязвимых направлений для коррупционных злоупотреблений во время войны. В Офисе Генерального прокурора представили результаты работы специализированных прокуратур в сфере обороны за последний период.

В ряде регионов зафиксированы случаи, когда должностные лица, военные или посредники требовали деньги за «решение вопросов» относительно отсрочки или освобождения от службы.

В частности:

  • в Центральном регионе задержан главный специалист Государственного предприятия спецсвязи, который за 36 тыс. долларов США обещал повлиять на работников ТЦК для исключения военнообязанного из учета;
  • в Виннице гражданин получил 18 тыс. долларов США за содействие в признании военнослужащего непригодным к службе;
  • в Одессе другой фигурант требовал 10 тыс. долларов США за влияние на должностных лиц СБУ по вопросу трудоустройства знакомого;
  • на Востоке страны военнослужащий ТЦК получил 4,1 тыс. долларов США за снятие с учета военнообязанного по состоянию здоровья;
  • в Днепре начальник группы воинского учета незаконно распространял персональные данные из реестра «Оберег»;
  • в Ивано-Франковске гражданин за 6 тыс. долларов США обещал «договориться» с ВВК о признании лица ограниченно пригодным к военной службе;
  • еще один эпизод в Восточном регионе касается начальника группы логистики управления Сил территориальной обороны «Восток» — он получил 140 тыс. грн за содействие в переводе военного в тыловую часть;
  • в Одессе под подозрением — начальник отделения неотложной хирургии ВМКЦ Южного региона, который получил 2 тыс. долларов США за изготовление фиктивных медицинских документов;
  • на Волыни двое военных дали 40 тыс. грн своему командиру за беспрепятственный выход за пределы воинской части;
  • во Львове курсант академии Сухопутных войск пытался дать 5 тыс. грн начальнику ВСП, чтобы избежать административной ответственности.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают:

«Прокуратура последовательно реагирует на каждый факт коррупции в военной сфере. Каждый, кто пытается использовать военное положение для личной выгоды, будет привлечен к ответственности».

