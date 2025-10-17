У Чернігові з’явиться сквер Дональда Трампа

«Казку» перейменують на честь президента США.

На 46-й позачерговій сесії Чернігівської міської ради 16 жовтня 22 депутати проголосували за перейменування одного зі скверів міста на честь президента США Дональда Трампа, повідомляє Суспільне.

Ініціативу запропонувала голова фракції «Європейська солідарність» Марина Семененко. Пізніше стало відомо, що перейменовуватимуть сквер «Казка» в мікрорайоні Шерстянка.

Згідно з пояснювальною запискою, рішення ухвалено з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності та привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова. «Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівської премії миру», – зазначено в документі.

