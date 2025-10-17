В Чернигове появится сквер Дональда Трампа

«Сказку» переименуют в честь президента США.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На 46-й внеочередной сессии Черниговского городского совета 16 октября 22 депутата проголосовали за переименование одного из скверов города в честь президента США Дональда Трампа, сообщает Суспільне.

Инициативу предложила председатель фракции «Европейская солидарность» Марина Семененко. Позже стало известно, что переименовывать будут сквер «Сказка» в микрорайоне Шерстянка.

Согласно пояснительной записке, решение принято с целью чествования выдающихся политических лидеров современности и привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова. «Жители Чернигова выражают искреннюю надежду, что в период новых международных вызовов именно Дональду Трампу удастся приложить усилия для прекращения очередной большой войны и достижения устойчивого мира. Мы верим, что именно за это он может заслуженно стать лауреатом Нобелевской премии мира», — указано в документе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.