Вивозили ухилянтів за кордон під виглядом водіїв — на Прикарпатті заблокували схему

18:20, 16 жовтня 2025
Зловмисники фіктивно оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних пасажирських перевезень і незаконно вносили у систему «Шлях».
Фото: СБУ
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили п’ятьох організаторів схеми для ухилянтів, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Про це повідомило Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Зазначається, що зловмисники фіктивно оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних пасажирських перевезень і незаконно вносили у систему «Шлях». Це давало ухилянтам змогу безперешкодно виїжджати до країн ЄС. За свої «послуги» ділки брали 14 тисяч доларів.

«До злочину виявилися причетними учасники міжрегіональної злочинної групи – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Зловмисники забезпечували своїх «клієнтів» пакетом фальшивих документів про працевлаштування водіями-міжнародниками, що включав трудовий договір, контракт, дорожній лист тощо. Для доступу в базу даних «Шлях» використовували електронний ключ однієї з транспортних компаній», - заявили у СБУ.

Надалі, за даними спецслужби, чоловіків перевозили до прикордонних областей, інструктували та після отримання оплати забезпечували їх подальший виїзд за межі України.  

Під час 19 обшуків за місцями проживання фігурантів та їхніх зв’язків СБУ та поліція вилучили:

▪ гроші в різних валютах в еквіваленті майже 3 млн грн;

▪ 5 гранат, вогнепальну зброю, майже 3 тис набоїв;

▪ 5 автомобілів, які використовувалися для перевезення ухилянтів;

▪ мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки;

▪ трудові книжки та документи щодо діяльності транспортних компаній.

Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозри. Зловмисникам загрожує дев’ять років позбавлення волі.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

