Вывозили уклонистов за границу под видом водителей — на Прикарпатье заблокировали схему

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили пятерых организаторов схемы для уклонистов, которые помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации. Об этом сообщило Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что злоумышленники фиктивно оформляли военнообязанных водителями международных пассажирских перевозок и незаконно вносили их в систему «Шлях». Это давало уклонистам возможность беспрепятственно выезжать в страны ЕС. За свои «услуги» дельцы брали 14 тысяч долларов.

«К преступлению оказались причастны участники межрегиональной преступной группы — жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Злоумышленники обеспечивали своих «клиентов» пакетом поддельных документов о трудоустройстве водителями-международниками, который включал трудовой договор, контракт, путевой лист и другое. Для доступа к базе данных „Шлях“ использовался электронный ключ одной из транспортных компаний», — сообщили в СБУ.

В дальнейшем, по данным спецслужбы, мужчин перевозили в приграничные области, инструктировали и после получения оплаты обеспечивали их дальнейший выезд за пределы Украины.

Во время 19 обысков по местам проживания фигурантов и их связей СБУ и полиция изъяли:

▪ деньги в разных валютах на сумму почти 3 млн грн в эквиваленте;

▪ 5 гранат, огнестрельное оружие, почти 3 тыс. боеприпасов;

▪ 5 автомобилей, использовавшихся для перевозки уклонистов;

▪ мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты;

▪ трудовые книжки и документы, касающиеся деятельности транспортных компаний.

На данный момент пятерым фигурантам сообщено о подозрениях. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

