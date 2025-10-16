Практика судів
Українцям нагадали, де можна дізнатися, чи оцифровано трудову книжку

22:18, 16 жовтня 2025
Інформація про трудову діяльність зберігається у Пенсійному фонді.
Українцям нагадали, де можна дізнатися, чи оцифровано трудову книжку
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, де працівник може дізнатися, чи оцифровано його трудову книжку.

Сканкопію трудової книжки для оцифрування до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Фонду може подати як сам працівник, так і його страхувальник.

Після її оцифрування відомості про трудову діяльність працівника відображаються в його особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для ознайомлення з цими відомостями потрібно увійти в особистий кабінет, авторизувавшись одним зі зручних способів: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою Дія.Підпис.

Інформація про трудову діяльність зберігається в розділі «Електронна трудова книжка» (на головній сторінці на панелі ліворуч).

Для ознайомлення із записами трудової книжки в цьому розділі потрібно обрати вкладку «Дані ЕТК».

У закладці «Записи трудової книжки (За СПОВ)» відображається інформація про трудові відносини найманого працівника, яка сформована автоматично за даними звітів роботодавців (найраніше за період з 01.01.1998).

У закладці «Відцифрована ЕТК» розміщено дані за результатами оцифрування відомостей про трудові відносини відповідно до наданої сканованої трудової книжки.

У закладці «Скан-копії трудової книжки» розміщені сканкопії паперової трудової книжки (надані застрахованою особою чи страхувальником).

Водночас на головній сторінці в особистому кабінеті людини зазначено підсумкові дані про набутий страховий стаж, який розраховано автоматично відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (реквізит «Загальний страховий стаж» – закладка «Страхові дані, наявні в РЗО»).

Крім того, у розділі «Мої звернення» у пункті «Повідомлення»  можна переглянути статус звернення.

 Якщо під час опрацювання сканкопій було виявлено невідповідності в оформленні трудової книжки, змісті записів, то зазначається відповідний коментар спеціаліста, який опрацював документи.

Пенсійний фонд трудова книжка

