Украинцам напомнили, где можно узнать, оцифрована ли трудовая книжка

22:18, 16 октября 2025
Информация о трудовой деятельности хранится в Пенсионном фонде.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, где работник может узнать, была ли оцифрована его трудовая книжка.

Скан-копию трудовой книжки для оцифровки в Пенсионный фонд Украины через веб-портал электронных услуг Фонда может подать как сам работник, так и его страхователь.

После оцифровки сведения о трудовой деятельности работника отображаются в его личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы ознакомиться с этой информацией, нужно войти в личный кабинет, авторизовавшись одним из удобных способов:

  • с использованием квалифицированной электронной подписи;
  • через BankID (по номеру банковской карты);
  • с помощью Дія.Підпис.

Информация о трудовой деятельности хранится в разделе «Електронна трудова книжка» (на главной странице, в левой панели).

Для ознакомления с записями трудовой книжки в этом разделе нужно выбрать вкладку «Дані ЕТК».

Во вкладке «Записи трудової книжки (За СПОВ)» отображается информация о трудовых отношениях наемного работника, которая сформирована автоматически по данным отчетов работодателей (начиная с 01.01.1998).

Во вкладке «Відцифрована ЕТК» размещены данные, полученные в результате оцифровки сведений о трудовых отношениях согласно предоставленной сканированной трудовой книжке.

Во вкладке «Скан-копії трудової книжки» хранятся скан-копии бумажной трудовой книжки, поданные застрахованным лицом или страхователем.

На главной странице личного кабинета также указаны итоговые данные о приобретенном страховом стаже, который рассчитывается автоматически в соответствии с требованиями Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (реквизит «Загальний страховий стаж» — вкладка «Страхові дані, наявні в РЗО»).

Кроме того, в разделе «Мої звернення», в пункте «Повідомлення», можно просмотреть статус обращения.

Если во время обработки скан-копий были выявлены несоответствия в оформлении трудовой книжки или содержании записей, специалист, который обрабатывал документы, оставляет соответствующий комментарий.

Пенсионный фонд трудовая книжка

