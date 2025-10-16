На Київщині вибухнув котел — поліція з’ясовує обставини

У Броварах стався вибух твердопаливного котла.

У Броварах стався вибух твердопаливного котла, унаслідок якого постраждав 63-річний чоловік. Про це повідомили в поліції Київської області.

Інцидент стався 15 жовтня близько 22:40. За попередніми даними, власник оселі намагався запустити твердопаливний котел, але, ймовірно, допустив технічну несправність, внаслідок чого стався вибух. У момент події в будинку також перебувала його мати, яка почула потужний звук.

Постраждалий отримав опіки обличчя, рук і ніг, його госпіталізували. Вибухом пошкоджено приміщення котельні.

Поліція з’ясовує обставини.

