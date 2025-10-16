В Киевской области взорвался котел — полиция выясняет обстоятельства

В Броварах произошел взрыв твердотопливного котла.

В Броварах произошел взрыв твердотопливного котла, в результате которого пострадал 63-летний мужчина. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Инцидент произошел 15 октября около 22:40. По предварительным данным, владелец дома пытался запустить твердотопливный котел, но, вероятно, допустил техническую неисправность, из-за чего произошел взрыв. В момент происшествия в доме также находилась его мать, которая услышала мощный звук.

Пострадавший получил ожоги лица, рук и ног, его госпитализировали. Взрывом повреждено помещение котельной.

Полиция выясняет обстоятельства.

