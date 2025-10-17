Практика судів
Чи оподатковуються аліменти військовим збором — відповідь ДПС

07:36, 17 жовтня 2025
Аліменти, сплачені за рішенням суду або за домовленістю сторін, не є оподатковуваним доходом і не підлягають військовому збору.
Головне управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі повідомило, що аліменти не підлягають оподаткуванню військовим збором, якщо вони сплачуються згідно з рішенням суду або за добровільною домовленістю сторін у сумах, визначених Сімейним кодексом України.

У відомстві пояснили, що відповідно до статті 163 Податкового кодексу України військовим збором обкладаються лише доходи, які входять до загального місячного або річного оподатковуваного доходу громадянина. До цього переліку не включаються виплати, перелічені в статті 165 ПКУ, серед яких — аліменти.

Таким чином, аліменти, сплачені за рішенням суду або за домовленістю сторін, не вважаються оподатковуваним доходом і не підлягають сплаті військового збору.

У податковій також наголосили, що від оподаткування військовим збором звільняються й інші доходи, передбачені Податковим кодексом, якщо вони не включаються до загального оподатковуваного доходу.

податкова аліменти ДПС військовий збір податки

