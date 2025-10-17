Облагаются ли алименты военным сбором — ответ ГНС

Алименты, выплаченные по решению суда или по соглашению сторон, не являются облагаемым доходом и не подлежат военному сбору.

Главное управление ГНС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе сообщило, что алименты не подлежат налогообложению военным сбором, если они выплачиваются согласно решению суда или по добровольному соглашению сторон в суммах, определенных Семейным кодексом Украины.

В ведомстве объяснили, что в соответствии со статьей 163 Налогового кодекса Украины военным сбором облагаются только доходы, которые входят в общий месячный или годовой облагаемый доход гражданина. В этот перечень не включаются выплаты, указанные в статье 165 НКУ, среди которых — алименты.

Таким образом, алименты, выплаченные по решению суда или по соглашению сторон, не считаются облагаемым доходом и не подлежат уплате военного сбора.

В налоговой также подчеркнули, что от налогообложения военным сбором освобождаются и другие доходы, предусмотренные Налоговым кодексом, если они не включаются в общий облагаемый доход.

