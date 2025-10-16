В Україні 17 жовтня діятимуть аварійні відключення світла

Поки що обмеження не стосуються побутових споживачів.

В Україні у п’ятницю, 17 жовтня, продовжиться дія графіків погодинних відключень електроенергії. Наразі вони не стосуються побутових споживачів, однак ситуація може змінитися. Про це повідомляє «Укренерго».

Через складну ситуацію в енергосистемі у всіх регіонах країни застосовано аварійні відключення електроенергії. Також продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів, які залишатимуться чинними до кінця поточної доби.

На 17 жовтня застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановано на всій території України у період із 07:00 до 22:00.

У Чернігівській області оператор системи розподілу наразі застосовує три черги погодинних відключень.

В «Укренерго» наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

