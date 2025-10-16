В Украине 17 октября будут действовать аварийные отключения света

Пока ограничения не касаются бытовых потребителей.

В Украине в пятницу, 17 октября, продолжится действие графиков почасовых отключений электроэнергии. Пока они не касаются бытовых потребителей, однако ситуация может измениться. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Также продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей, которые останутся в силе до конца текущих суток.

На 17 октября применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано на всей территории Украины в период с 07:00 до 22:00.

В Черниговской области оператор системы распределения в настоящее время применяет три очереди почасовых отключений.

В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться.

