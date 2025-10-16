Нацполіція готова обмежити трансляцію «Маші і Ведмедя» в Україні

Мультфільм пов’язаний із Росією, а його доходи йдуть російській студії, – заявив Юрчишин.

Нацполіція готова обмежити показ мультфільму «Маша і Ведмідь» у разі запровадження проти нього санкцій, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Нацполіція підтвердила, що мультфільм має зв’язки з країною-агресором і підтримує ідею накладення санкцій. Я звернувся до поліції щодо ймовірної причетності «Маші і Ведмедя» до РФ, і у відповіді отримав підтвердження цих зв’язків. У разі офіційних обмежень поліція готова долучитися до блокування контенту в Україні. Крім того, Кабінет міністрів направив відповідні листи до СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та інших відомств», – заявив Юрчишин.

Він зазначив, що офіційні ресурси мультфільму містять посилання на заборонену в Україні соцмережу VK, а сайт зареєстрований на російському домені. Хоча при переході користувачів перенаправляють на «нейтральний» домен і існує український переклад, це лише адаптація контенту, яка зберігає імперські наративи. Юрчишин підкреслив, що доходи від монетизації мультфільму надходять російській анімаційній студії.

«Мультфільми – це потужний канал впливу, куди РФ намагається проникнути, щоб впливати на українських дітей. Ми повинні очистити це поле від російського контенту та підтримати створення власного продукту. Російська пропаганда проникає всюди, де може», – наголосив депутат.

