Нацполиция готова ограничить трансляцию «Маши и Медведя» в Украине

Мультфильм связан с Россией, а его доходы идут российской студии, – заявил Юрчишин.

Нацполиция готова ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» в случае введения против него санкций, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

«Нацполиция подтвердила, что мультфильм имеет связи со страной-агрессором и поддерживает идею введения санкций. Я обратился в полицию по поводу возможной причастности «Маши и Медведя» к РФ, и в ответе получил подтверждение этих связей. В случае официальных ограничений полиция готова присоединиться к блокировке контента в Украине. Кроме того, Кабинет министров направил соответствующие письма в СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, СНБО, МВД, МКСК и другие ведомства», — заявил Юрчишин.

Он отметил, что официальные ресурсы мультфильма содержат ссылки на запрещенную в Украине соцсеть VK, а сайт зарегистрирован на российском домене. Хотя при переходе пользователей перенаправляют на «нейтральный» домен и существует украинский перевод, это лишь адаптация контента, которая сохраняет имперские нарративы. Юрчишин подчеркнул, что доходы от монетизации мультфильма поступают российской анимационной студии.

«Мультфильмы – это мощный канал влияния, куда РФ пытается проникнуть, чтобы влиять на украинских детей. Мы должны очистить это поле от российского контента и поддержать создание собственного продукта. Российская пропаганда проникает везде, где может», – подчеркнул депутат.

