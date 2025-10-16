Практика судов
  1. В Украине

Нацполиция готова ограничить трансляцию «Маши и Медведя» в Украине

21:57, 16 октября 2025
Мультфильм связан с Россией, а его доходы идут российской студии, – заявил Юрчишин.
Нацполиция готова ограничить трансляцию «Маши и Медведя» в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нацполиция готова ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» в случае введения против него санкций, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

«Нацполиция подтвердила, что мультфильм имеет связи со страной-агрессором и поддерживает идею введения санкций. Я обратился в полицию по поводу возможной причастности «Маши и Медведя» к РФ, и в ответе получил подтверждение этих связей. В случае официальных ограничений полиция готова присоединиться к блокировке контента в Украине. Кроме того, Кабинет министров направил соответствующие письма в СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, СНБО, МВД, МКСК и другие ведомства», — заявил Юрчишин.

Он отметил, что официальные ресурсы мультфильма содержат ссылки на запрещенную в Украине соцсеть VK, а сайт зарегистрирован на российском домене. Хотя при переходе пользователей перенаправляют на «нейтральный» домен и существует украинский перевод, это лишь адаптация контента, которая сохраняет имперские нарративы. Юрчишин подчеркнул, что доходы от монетизации мультфильма поступают российской анимационной студии.

«Мультфильмы – это мощный канал влияния, куда РФ пытается проникнуть, чтобы влиять на украинских детей. Мы должны очистить это поле от российского контента и поддержать создание собственного продукта. Российская пропаганда проникает везде, где может», – подчеркнул депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Венецианская комиссия рекомендовала ограничить право подавать жалобы на судей и отменить направление в НШСУ как меру ответственности

Венецианская комиссия также рекомендовала установить исчерпывающий перечень сведений, которые может запрашивать ВККС в рамках проверки добропорядочности судьи

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду