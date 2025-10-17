Біля Одеси вантажівка протаранила блокпост — загинули двоє військовослужбовців

За попередніми даними, 63-річний водій вантажівки не помітив військових, які перебували біля пересувного блокпоста.

Під Одесою вантажівка на смерть збила двох військових біля пересувного блокпосту - їм було 34 та 36 років. Про це повідомляє поліція регіону.

ДТП сталася 17 жовтня, близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман.

Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив: він їх не помітив.

На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий – у «швидкій» по дорозі в лікарню.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.

Рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнений, правоохоронці закликають водіїв враховувати ситуацію під час планування маршруту та дотримуватися правил дорожнього руху.

