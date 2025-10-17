Под Одессой грузовик протаранил блокпост — погибли двое военнослужащих

Под Одессой грузовик насмерть сбил двух военнослужащих возле передвижного блокпоста — им было 34 и 36 лет. Об этом сообщает полиция региона.
ДТП произошло 17 октября, около 7 часов утра, на автодороге неподалеку от села Сухой Лиман.
Предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. Водитель пояснил: он их не заметил.
К сожалению, один пострадавший погиб на месте, второй — в «скорой» по дороге в больницу.
Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержании водителя в процессуальном порядке.
Движение транспорта на этом участке дороги затруднено, правоохранители призывают водителей учитывать ситуацию при планировании маршрута и соблюдать правила дорожного движения.
