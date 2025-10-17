Бюджетний комітет рекомендує Уряду передбачити в проекті держбюджету-2026 підвищення зарплат військовим

Уряд отримав доручення переглянути виплати.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував Кабінету міністрів включити до проекту державного бюджету на 2026 рік норму про підвищення зарплат військовослужбовцям, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Із гарних новин – на Бюджетному комітеті провели норму, щоб дати доручення уряду переглянути (в сторону підвищення) зарплат військовим. Поки без деталей на скільки і уряд може це доручення проігнорувати… Тож подивимось, що внесуть до другого читання», – написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців.

