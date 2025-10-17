Практика судов
Бюджетный комитет рекомендует правительству предусмотреть в проекте госбюджета-2026 повышение зарплат военным

14:20, 17 октября 2025
Правительство получило поручение пересмотреть выплаты.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал Кабинету министров включить в проект государственного бюджета на 2026 год норму о повышении зарплат военнослужащим, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Из хороших новостей – на Бюджетном комитете провели норму, чтобы дать поручение правительству пересмотреть (в сторону повышения) зарплаты военным. Пока без деталей, насколько и правительство может это поручение проигнорировать... Поэтому посмотрим, что внесут во второе чтение», – написал Железняк в своем Telegram-канале.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих.

бюджет зарплата военные госбюджет

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны

Правительство решило заложить в законопроект о бюджете на 2026 год доходы, которые могут поступить в результате принятия закона о налогообложении продавцов на онлайн-платформах и введения акцизного налога на газированные напитки – в общей сложности 22,5 млрд грн.

В ВСП заявили, что будут адаптировать заключение Венецианской комиссии «под украинские реалии» после того, как общественные активисты назвали его «ударом по судебной реформе»

В ВСП заявили, что хотя заключение Венецианской комиссии, констатирующее несистемность судебных реформ, является важным, оно должно быть адаптировано к украинским реалиям – поэтому его еще будут обсуждать с «экспертами».

Электронные торги могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве – Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов о признании электронных торгов недействительными и отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений.

Адвокат в ВАКС по собственной инициативе привлек эксперта без определения суда – что решил Верховный Суд относительно допустимости получения доказательства

Прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты без определения суда по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства.

Состояние здоровья лица, совершившего преступление, должно быть установлено именно на момент судебного разбирательства – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что экспертиза была проведена за 8 с половиной лет до вынесения определения, что не дает достаточных оснований для обоснованного вывода о необходимости применения в отношении лица принудительных мер медицинского характера.

