Бюджетный комитет рекомендует правительству предусмотреть в проекте госбюджета-2026 повышение зарплат военным

Правительство получило поручение пересмотреть выплаты.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал Кабинету министров включить в проект государственного бюджета на 2026 год норму о повышении зарплат военнослужащим, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Из хороших новостей – на Бюджетном комитете провели норму, чтобы дать поручение правительству пересмотреть (в сторону повышения) зарплаты военным. Пока без деталей, насколько и правительство может это поручение проигнорировать... Поэтому посмотрим, что внесут во второе чтение», – написал Железняк в своем Telegram-канале.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих.

