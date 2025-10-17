Отримання пенсій і страхових виплат — що треба знати українцям, які проживають за кордоном

Якщо особа отримує пенсію чи страхові виплати в Україні, але проживає за кордоном, то вона повинна щороку проходити ідентифікацію.

Департамент консульської служби МЗС України пояснив, що потрібно знати українцям, які проживають за кордоном щодо отримання пенсій і страхових виплат.

«Якщо ви отримуєте пенсію чи страхові виплати в Україні але на даний час проживаєте за кордоном, ви повинні щороку підтверджувати, що ви живі. Ця процедура називається фізична ідентифікація», - нагадали у відомстві.

Термін:

Щороку до 31 грудня. Якщо ви не пройдете ідентифікацію, виплати можуть бути призупинені.

Кого це стосується

- громадян України, які проживають за кордоном понад 183 днів протягом одного календарного року;

- громадян України, які отримали тимчасовий захист за кордоном через війну.

Що таке фізична ідентифікація

Це проста перевірка, під час якої Пенсійний фонд України встановлює вашу особу за документами, щоб продовжувати виплату пенсій чи інших страхових виплат.

Як можна підтвердити свою особу

Підтвердити свою особу можна одним із трьох способів. Виберіть зручний для вас варіант:

Онлайн через «Дія.Підпис» (Дія ID)

Цей безкоштовний спосіб доступний дистанційно. Дізнатися, як це зробити з «Дія.Підпис», можна на вебсторінці Пенсійного фонду України за посиланням.

Запис на відеозв'язок (також дистанційний та безкоштовний спосіб). Ви можете записатися на відеоконференцію з фахівцем Пенсійного фонду України.

Звернення до консульства чи посольства (лише особисто). Вам потрібно посвідчити факт, що ви є живою особою, у консульстві або посольстві.

«Цей нотаріально посвідчений консулом документ ви повинні особисто надіслати до територіального органу Пенсійного фонду України. Інформацію про цю процедуру, необхідні документи та суму консульського збору шукайте в розділі «Нотаріальні дії» на вебсторінці консульства у країні вашого проживання», - додав Департамент консульської служби МЗС України.

