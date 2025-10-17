Получение пенсий и страховых выплат — что нужно знать украинцам, проживающим за границей

Если человек получает пенсию или страховые выплаты в Украине, но проживает за границей, он обязан проходить ежегодную идентификацию.

Департамент консульской службы МИД Украины объяснил, что нужно знать украинцам, живущим за границей, о получении пенсий и страховых выплат.

«Если вы получаете пенсию или страховые выплаты в Украине, но в настоящее время проживаете за границей, вы должны ежегодно подтверждать, что вы живы. Эта процедура называется физическая идентификация», — напомнили в ведомстве.

Срок

Ежегодно до 31 декабря. Если вы не пройдете идентификацию, выплаты могут быть приостановлены.

Кого это касается

граждан Украины, проживающих за границей более 183 дней в течение одного календарного года;

граждан Украины, получивших временную защиту за границей из-за войны.

Что такое физическая идентификация

Это простая проверка, в ходе которой Пенсионный фонд Украины устанавливает вашу личность по документам, чтобы продолжить выплату пенсий или других страховых выплат.

Как можно подтвердить свою личность

Подтвердить свою личность можно одним из трех способов. Выберите удобный для вас вариант:

Онлайн через «Дія.Підпис» (Дія ID)

Это бесплатный и дистанционный способ. Узнать, как пройти идентификацию с помощью «Дія.Підпис», можно на странице Пенсионного фонда Украины по ссылке.

Запись на видеосвязь

Также бесплатный и дистанционный способ. Вы можете записаться на видеоконференцию со специалистом Пенсионного фонда Украины.

Обращение в консульство или посольство (только лично)

Необходимо удостоверить факт того, что вы живы, в консульстве или посольстве.

«Этот нотариально заверенный консулом документ вы должны лично направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Информацию о процедуре, необходимых документах и размере консульского сбора можно найти в разделе “Нотариальные действия” на странице консульства в стране вашего проживания», — добавил Департамент консульской службы МИД Украины.

