Суд без черг і пошти – як працює система «Електронний суд» в Україні

15:57, 17 жовтня 2025
У 2025 році подвоїлась кількість справ через «Електронний суд».
Завдяки системі «Електронний суд» громадяни можуть подавати позови, отримувати рішення та брати участь у судових процесах онлайн, що особливо важливо в умовах війни, коли фізична присутність у суді може бути неможливою через окупацію чи небезпеку, повідомляє Сьомий апеляційний адміністративний суд.

Хто може користуватись?

Будь-який громадянин, адвокат, представник установи або підприємства, який має доступ до мережі Інтернет та електронний цифровий підпис (КЕП або Дія.Підпис)

Які можливості дає система?

Використовуючи електронний суд, можна:

  • подати заяву або інші документи до суду онлайн: не потрібно йти до суду особисто або надсилати поштою.
  • отримувати судові рішення та повідомлення через електронну пошту або в особистому кабінеті.
  • слідкувати за станом справи: бачити дати засідань, ухвали та рішення.
  • брати участь у засіданні через відеозв’язок (у разі задоволення такого клопотання судом).
  • мати доступ до судових рішень в електронному вигляді.

І усі ці дії передбачають суттєву економію часу та коштів, а це у сучасному суспільстві є неабияким бонусом.

Для того, аби користуватись перевагами електронного судочинства, необхідно отримати електронний підпис (КЕП або Дія.Підпис) та зареєструватись в системі «Електронний суд».

Якщо говорити мовою цифр, то за 9 місяців 2025 року до 7ААС надійшло більше 16 000 одиниць кореспонденції через підсистему «Електронний суд», тоді як засобами поштового зв’язку за цей період  надійшло 8 530 листів. Водночас вартує уваги той факт, що за аналогічний період 2024 року кількість кореспонденції, що надійшла в електронному форматі становила майже 11 000. Таким чином, спостерігається тенденція до збільшення кількості користувачів цифрового правосуддя. Статистика свідчить про позитивні зрушення у напрямку переходу правосуддя у електронний формат, що справді є зручно для усіх учасників судового процесу.

