Суд без очередей и почты – как работает система «Электронный суд» в Украине

15:57, 17 октября 2025
В 2025 году удвоилось количество дел через «Электронный суд».
Благодаря системе «Электронный суд» граждане могут подавать иски, получать решения и участвовать в судебных процессах онлайн, что особенно важно в условиях войны, когда физическое присутствие в суде может быть невозможным из-за оккупации или опасности, сообщает Седьмой апелляционный административный суд.

Кто может пользоваться?

Любой гражданин, адвокат, представитель учреждения или предприятия, имеющий доступ к сети Интернет и электронную цифровую подпись (КЭП или Дия.Подпись)

Какие возможности дает система?

Используя электронный суд, можно:

  • подать заявление или другие документы в суд онлайн: не нужно идти в суд лично или отправлять по почте.
  • получать судебные решения и уведомления по электронной почте или в личном кабинете.
  • следить за ходом дела: видеть даты заседаний, постановления и решения.
  • участвовать в заседании через видеосвязь (в случае удовлетворения такого ходатайства судом).
  • иметь доступ к судебным решениям в электронном виде.

И все эти действия предусматривают существенную экономию времени и средств, а это в современном обществе является немалым бонусом.

Для того, чтобы пользоваться преимуществами электронного судопроизводства, необходимо получить электронную подпись (КЭП или Дія.Підпис) и зарегистрироваться в системе «Электронный суд».

Если говорить языком цифр, то за 9 месяцев 2025 года в 7ААС поступило более 16 000 единиц корреспонденции через подсистему «Электронный суд», тогда как средствами почтовой связи за этот период поступило 8 530 писем. В то же время заслуживает внимания тот факт, что за аналогичный период 2024 года количество корреспонденции, поступившей в электронном формате, составило почти 11 000. Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению количества пользователей цифрового правосудия. Статистика свидетельствует о положительных сдвигах в направлении перехода правосудия в электронный формат, что действительно удобно для всех участников судебного процесса.

