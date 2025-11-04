На Одещині викрили шахрая, який під виглядом юридичної допомоги ошукував військових

Від дій зловмисника постраждали щонайменше вісім військовослужбовців, яким завдано збитків на суму близько 138 тис грн.

Фото: gsminfo.com.ua

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру 46-річному одеситу, який під виглядом юридичної допомоги ошукував військових.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, чоловік, працюючи у юридичній фірмі, створив схему обману військовослужбовців Збройних Сил України. Під виглядом надання правової допомоги він переконував військових укладати договори на оформлення документів для отримання відпускних і лікарняних виплат.

«Насправді ж ділок не збирався виконувати обіцяне. Увійшовши в довіру військових, він через месенджери надсилав реквізити банківських карток, на які потерпілі перераховували кошти. Гроші чоловік витрачав на власні потреби», - заявили у прокуратурі.

У відомстві повідомили, що від протиправних дій постраждали щонайменше вісім військовослужбовців, яким завдано збитків на суму близько 138 тис грн.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих.

